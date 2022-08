Stiri pe aceeasi tema

- 30.000 de fani au fost aseara pe Arena Naționala și au creat o atmosfera senzaționala la infrangerea celor de la FCSB cu Viking, scor 1-2, in manșa tur a play-off-ului Conference League. „Daca mai e cineva care nu accepta ca FCSB e FC Steaua București, se poate adresa cu «FC Sold-out București»”. Acesta…

- FCSB a fost invinsa de Viking, scor 1-2, in prima manșa din play-off-ul Conference League. Rezultatul a fost greu de digerat pentru Mihai Stoica, care a trait meciul la intensitate maxima. Finalul de meci, unul in care roș-albaștrii s-au zbatut in zadar sa egaleze, a provocat o reacție extrema din…

- Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, a declanțat un razboi impotriva bișnițarilor care vand la preț dublu, chiar triplu, bilete pentru meciul cu Viking, din play-off-ul Conference League. FCSB - Viking, turul play-off-ului Conference League, este programat joi, 18 august, de la ora 21:30 (live…

- Gigi Becali cauta cu disperare un atacant, dar toate negocierile din ultimele zile sunt departe de a fi finalizate. Nicolae Dica ar fi vrut ca problema sa fie rezolvata inaintea dublei cu Viking, din play-off-ul Europa Conference League. Dumitru Dragomir a vorbit, intr-un interviu exclusiv acordat playtech.ro,…

- Impresionat de interesul fanilor pentru bilete la meciurile europene ale celor de la FCSB, Gigi Becali anunța un plan SF: „Construiesc stadion de 100.000 de locuri!” Totodata, susține ca nu va mai vinde jucatori decat pentru oferte uriașe. Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, anunța marți seara…

- Accidentat in meciul cu Dunajska Streda, 1-0, David Miculescu nu va sta prea mult departe de primul „11” de la FCSB . Extrema de 21 de ani, pentru care Becali a platit 1,7 milioane de euro in aceasta vara, nu are probleme grave de sanatate. El are șanse mici sa joace in urmatorul meci, contra Chindiei…

- Dunajska Streda - FCSB 0-1 | Nicolae Dica, antrenorul roș-albaștrilor, cere noi intariri. Returul e programat pe 11 august, la București, de la 20:30Daca va trece de slovaci, FCSB va intalni in play-off caștigatoarea confruntarii dintre Viking și Sligo Rovers Intrebat la conferința de presa de reporterul…

- Dunajska Streda - FCSB 0-1 | Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a analizat victoria roș-albaștrilor din Slovacia la GSP Live. Returul e programat pe 11 august, la București, de la 20:30Daca va trece de slovaci, FCSB va intalni in play-off caștigatoarea confruntarii dintre Viking și Sligo Rovers…