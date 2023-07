Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a remizat cu Sepsi, scor 0-0, in prima runda a noului sezon de Superliga. Marius Ștefanescu (24 de ani), extrema covasnenilor, s-a aratat deranjat de maniera de arbitraj din Giulești. In minutul 65, Marius Ștefanescu a marcat un gol, la capatul unei faze superbe. Chemat la marginea terenului,…

- Rapid și Sepsi au remizat, scor 0-0, in primul duel tare al ediției 2023/2024 din SuperLiga. Roland Niczuly (27 de ani), portarul covasnenilor, acuza o viciere de rezultat. In minutul 65, Ștefanescu a marcat. Reușita a fost inițial validata, apoi anulata pentru un ofsaid, dupa consultarea VAR. Roland…

- Rapid a anunțat ca parteneriatul cu unul dintre sponsorii clubului, platforma de schimb de criptomonede Binance, „a trecut la nivelul urmator”. Concret, platforma de criptomonede care sponsorizeaza cluburi importante din fotbalul european, precum Lazio și FC Porto, va aparea mai proeminent pe tricourile…

- Primul meci al noului campionat este Otelul Galati UTA.Editia 2023 2024 a Superligii incepe vineri, 14 iulie, zi in care sunt programate primele doua partide.De la ora 18.30, nou promovata Otelul Galati, echipa pregatita de Dorinel Munteanu antrenorul cu care echipa de pe malul Dunarii a castigat titlul…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, vrea sa-l convinga pe patronul Gigi Becali sa aduca o dublura pentru Risto Radunovic. Dupa ce Bogdan Vatajelu, dorit de Rapid, FCSB și in Arabia Saudita, a semnat cu U Cluj, MM spune ca a pus ochii pe un fotbalist din Liga 1 - nu i-a pronunțat numele -, care…

- Liga Profesionista de Fotbal prezinta la finalul fiecarei runde cel mai bun unsprezece. Iata cum arata echipa ideala a etapei a 10-a din play-off: PORTAR Roland Niczuly (Sepsi OSK) – A incheiat o saptamana excelenta cu un nou meci fara gol primit. FUNDASI Razvan Onea (Rapid) – Si-a trecut in cont o…

- Formatia Lazio Roma a remizat, vineri seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Lecce, in primul meci al etapei a 35-a din Serie A. Lazio a inscris golul egalarii in minutul 90+4, informeaza news.ro.Pentru Lecce a marcat Oudin, in minutele 45+2 si 51. Lazio a inscris prin Immobile ’34 si Milinkovic-Savic…

- Mihai Stoica (58 de ani), managerul general de la FCSB, reclama alte 3 presupuse greșeli de arbitraj din infrangerea cu Rapid, 0-1, și vine cu un scenariu-șoc, sugerand ca FRF și-ar dori ca echipa lui Gigi Becali sa NU iasa campioana! Pe langa faptul ca Razvan Onea și Dragoș Grigore nu au fost eliminați…