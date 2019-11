Stiri pe aceeasi tema

- Narcis Raducan, directorul sportiv al FCSB, a demisionat in aceasta dimineața din funcția pe care o ocupa la vicecampioana Romaniei. Acesta venise la club in luna august a acestui an, dupa o alta demisie, a lui Mihai Stoica. Explicația lui Narcis Raducan a fost: "Am avut o discutie cu domnul…

- Narcis Raducan a anunțat pe pagina lui Facebook ca a decis sa renunțe la postul de director sportiv la vicecampioana României, informeaza Mediafax. Ce a declarat Narcis Raducan "Am avut o discutie cu domnul Becali si am simtit ca e mai bine sa fac un pas în spate. Daca…

- Directorul sportiv al FCSB, Narcis Raducan, a postat un mesaj ambiguu pe Facebook, lasand sa se inteleaga ca a parasit gruparea patronata de Gigii Baecali, potrivit news.ro."A fost o experienta speciala, in perspectiva obtinerii doctoratului in managementul sportiv. Multumesc tuturor", a scris…

- Narcis Raducan, directorul sportiv al FCSB, a demisionat in aceasta dimineața din funcția pe care o ocupa la vicecampioana Romaniei. Acesta venise la club in luna august a acestui an, dupa o alta demisie, a lui Mihai Stoica. "A fost o experiența speciala, in perspectiva obținerii doctoratului, in managementul…

- Mihai Stoica, fostul manager general al FCSB-ului, a fost injurat de catre suporterii din Peluza Roș-Albastra, la meciul cu Chindia Targoviște, caștigat cu scorul de 2-1, pe Stadionul „Ilie Oana”. Vezi AICI VIDEO cu reacția ultrașilor Reprezentanții Peluzei Roș-Albastre și-au exprimat susținerea pentru…

- Mihai Stoica e gata sa revina la FCSB, la doua luni de cand a plecat. Intoarcerea lui, care-l tenteaza și pe Becali, ar presupune plecarea actualului director sportiv, Raducan, pentru care galeria insista in public. Demisia lui Mihai Stoica de la FCSB a constituit, de fapt, doar o pauza pe care MM simte…

- „Dupa 13 ani de implicare politica alaturi de domnul Calin Popescu Tariceanu și familia liberala, ani in care am muncit in toate campaniile electorale, candidand in 2008 și in 2016 la alegerile parlamentare, dedicandu-ma in totalitate partidului, cu sacrificii personale și profesionale, promovand…

- Mihai Stoica a parasit gruparea roș-albastra in aceasta vara, iar in locul sau a fost adus Narcis Raducan, prilej cu care Gigi Becali a anunțat ca nu va mai vorbi așa de mult la televizor.