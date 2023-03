Mihai Stoica a avut o reacție acida dupa suspendarea lui Mihai Pintilii. Comisia de Disciplina a FRF l-a suspendat pe delegatul FCSB-ului 4 etape, pentru ca a dat indicații de pe margine deși nu deține licența PRO. Mai mult, Pintilii a primit și o amenda in valoare de 6.800 de lei. Și FCSB va fi […] The post Mihai Stoica, reacție acida dupa suspendarea lui Mihai Pintilii: „E inacceptabil! A pus ținta pe el!”. Ce a spus despre Leo Strizu appeared first on Antena Sport .