- Formatia FCSB a debutat cu o infrangere in noul sezonul al Ligii I, dupa ce a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), de echipa Astra Giurgiu, informeaza news.ro.Unicul gol al meciului a fost marcat de Llulaku, in minutul 43, care a reluat cu capul centrarea din corner…

- FCSB a pierdut partida de debut din sezonul 2018-2019, scor 0-1, in deplasarea de la Astra Giurgiu. Mihai Stoica nu a iertat evoluția jucatorilor lui Dica, de critici scapand doar Moruțan, Man și Teixeira. "In decursul indelungatei mele cariere rar mi-a fost așa de jena. Aveam senzația ca sunt Manchester…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea partidei cu Astra Giurgiu din debutul noii editii a Ligii I, ca spera ca jucatorii sai sa fie mai uniti decat au fost sezonul trecut. "Eu am mare incredere in jucatorii pe…

- Formatia FCSB a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Astra Giurgiu, intr-un meci din etapa a zecea, ultima a play-off-ului Ligii I. Echipa lui Nicolae Dica incheie campionatul pe locul doi. Golul a fost marcat de Gnohere, in minutul 40. 1-0: Gnohere a impins mingea in poarta…

- CFR Cluj a castigat titlul de campioana a Romaniei pentru a patra oara in istoria sa, dupa ce a invins FC Viitorul, scor 1-0, in ultima etapa a play-off-ului Ligii I. CFR Cluj a castigat titlul cu doar un punct avans fata de FCSB, care s-a impus, tot duminica, scor 1-0, cu Astra Giurgiu."Titlul…

- Cu cine joaca CFR Cluj și FCSB in ultimele doua etape ramase de disputat in play-off-ul Ligii 1 la fotbal. CFR Cluj se afla pe locul 1, cu 44 de puncte, iar FCSB este pe poziția secunda, cu 43 de puncte. Astra Giurgiu arbitreaza lupta pentru titlu. Formația pregatita de Gigi Mulțescu joaca impotriva…