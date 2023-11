Mihai Stoica nu are liniste inainte de Dinamo – FCSB. Managerul general al ros-albastrilor a dezvaluit ca jucatorii importanti ai vicecampioanei nu au efectuat indeajuns de multe antrenamente alaturi de restul lotului. Dinamo – FCSB, derby-ul Ligii 1, se va disputa duminica, de la ora 20:30, si va fi in format live text, pe AS.ro. […] The post Mihai Stoica nu are liniste inainte de Dinamo – FCSB: „Nu s-au prea antrenat!” Cate bilete vor primi ros-albastrii appeared first on Antena Sport .