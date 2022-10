Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Sapunaru a deschis scorul in minutul 36 al meciului dintre Rapid și CFR Cluj, dintr-o lovitura de la 11 metri. Penalty-ul a fost dictat dupa intervenția Ovidiu Hațegan, arbitrul VAR. Ovidiu Hațegan continua seria intervențiilor inspirate in Liga 1. Daca ieri, la disputa dintre Voluntari și…

- Rapid - CFR Cluj, derby-ul etapei a 16-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 30 octombrie, de la ora 21:00, pe Stadionul „Giulesti”, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- CSC Dumbravița ar fi trebuit sa primeasca penalty in minutul 50 al meciului din grupele Cupei Romaniei cu Rapid. In acel moment, scorul era 1-1. La doua minute distanța, giuleștenii au mai punctat o data și au intrat in avantaj. Divizionara secunda din Timiș s-a descurcat excelent in prima parte a meciului…

- CFR Cluj a mai reușit inca o lovitura spectaculoasa. A invins cu 2-0 Slavia Praga și a caștigat maximum de puncte in confruntarile cu cea mai puternica formație din grupa din Europa Conference League. Ardelenii au adus inca 500.000 de euro in conturile clubului. Dan Petrescu „s-a razboit” cu cei care…

- UTA și CFR Cluj au remizat, scor 1-1, in ultimul meci al rundei cu numarul 13 din SuperLiga. „Centralul” Ionuț Coza ar fi trebuit sa dicteze un penalty pentru aradeni in minutul 2. Purtați de la spate de 10.000 de spectatori, jucatorii gazdelor s-au aruncat in atac de la primul fluier al lui Ionuț Coza.…

- Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, lauda execuția prin care croatul Marko Dugandzic (28 de ani) a decis meciul FC Voluntari - Rapid, scor 0-1, din runda cu numarul 9 de Liga 1. Marko Dugandzic a marcat un gol de varf veritabil in minutul 60 al deplasarii de la Voluntari. Varful croat, adus in…

- Eugen Neagoe (55 de ani), antrenorul de la U Cluj, a rabufnit dupa infrangerea cu Rapid, 0-1. Precum Denis Ispas, s-a intrebat de ce echipa sa nu a primit penalty la precedentul meci, 0-0 cu FC Voluntari, intr-o faza similara cu cea de astazi. Ardelenii au fost invinși in Giulești cu un gol inscris…

- Denis Ispas (28 de ani), protagonist in faza in care Cristian Sapunaru a obținut penalty-ul pentru Rapid in meciul cu U Cluj, scor final 1-0, admite ca „centralul” George Gaman a decis corect sa arate spre punctul cu var. Totuși, se intreaba de ce nu s-a luat o decizie similara etapa trecuta, la meciul…