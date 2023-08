Mihai Stoica a transmis un mesaj categoric, inaintea returului dintre FCSB si Nordsjaelland, din preliminariile Conference League. Managerul general al ros-albastrilor a declarat ca rezultatul obtinut in tur este unul foarte bun pentru vicecampioana, deoarece sustine ca danezii formeaza o echipa foarte puternica. MM Stoica a mai declarat ca returul va fi tratat ca o […] The post Mihai Stoica, mesaj categoric inaintea returului dintre FCSB si Nordsjaelland: „E finala! Sunt favoriti!” appeared first on Antena Sport .