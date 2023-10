Stiri pe aceeasi tema

- Romania - Andorra, din preliminariile EURO 2024, se va juca doar cu copii sub 14 ani in in tribune, din cauza incidentele de la meciul impotriva naționalei din Kosovo, din septembrie. Andorra - Romania are loc duminica, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TV Din informațiile…

- Belarus – Romania, primul meci al naționalei din octombrie din preliminariile Euro 2024, se joaca joi de la ora 21:45, pe stadionul ”Szusza Ferenc” din Budapesta. Pentru ”tricolorii” lui Edward Iordanescu urmeaza partida cu Andorra de duminica, de pe ”Arena Naționala”. Meciul cu Belarus va fi arbitrat…

- Romania joaca doua partide importante in aceasta luna, cu Belarus și Andorra. Primul meci se disputa pe teren neutru, in Ungaria, cu porțile inchise, iar al doilea se joaca pe Arena Naționala și vor avea acces doar copiii cu varste pana in 14 ani. Belarus - Romania, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe…

- Federatia Romana de Fotbal anunta ca impreuna cu Casa Pariurilor a luat in discutie inca de la anuntarea sanctiunilor UEFA din data de 20 septembrie 2023 posibilitatea de a nu mai rula anunturi promotionale ale sponsorului oficial al Nationalei pe Arena Nationala, la partida Romania – Andorra, potrivit…

- FRF a prelungit termenul de inscriere a copiilor la meciul Romania – Andorra. Sunt admise grupuri cu insoțitor. Condiții Federatia Romana de Fotbal a prelungit termenul de inscriere a copiilor pentru intrarea gratuita la meciul echipei nationale a Romaniei cu Andorra, programat la 15 octombrie, pe Arena…

- Meciul de pe Arena Naționala, intre Romania și Kosovo, incheiat cu scorul de 2-0, a avut parte de un incident care a avut loc in minutul 18, determinand suspendarea jocului timp de 50 de minute.Un scandal de amploare, cu semnificații politice importante, a izbucnit atunci cand in zona unde se aflau…

- Meciul dintre Romania și Kosovo, din preliminariilor pentru Euro 2024. a fost intrerupt 50 de minute din cauza unui banner cu tenta politica, afișat de ultrașii ”Uniți sub tricolor”. UEFA a intervenit in scandal. Cum s-a finalizat incidentul rușinos de pe Arena Naționala, Ce a cerut UEFA in legatura…

- Romania va juca pe Arena Naționala meciurile cu Andorra (15 octombrie) și Elveția (21 noiembrie), ultimele disputate pe teren propriu de „tricolori” in preliminariile EURO 2024. Astfel, toate meciurile jucate acasa de Romania in preliminarii se disputa pe Arena Naționala. „Tricolorii” au invins deja…