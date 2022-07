Managerul general al clubului de fotbal FCSB, Mihai Stoica, a prefațat sezonul 2022-2023 al Ligii 1. Oficialul roș-albaștrilor a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca CFR Cluj, castigatoarea ultimelor cinci campionate, este „de departe” favorita in lupta pentru titlu in urmatorul sezon al SuperLigii. „CFR este de departe favorita la castigarea titlului. Are sanse precum PSG in Franta. In acest moment pe noi ne intereseaza sa ajungem in grupele Conference League. Anul trecut aveam un traseu foarte accesibil, acum insa in play-off putem intalni si ‘balauri’… dar pana la urma si ‘balaurii’…