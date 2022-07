Stiri pe aceeasi tema

- Azi a avut loc tragerea la sorți pentru noul sezon din Liga 1, iar CFR Cluj, FCSB și CS Universitatea Craiova se vor intalni intre ele in etapele 9, 10 și 11. CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova, echipele care in sezonul trecut au terminat pe primele 3 locuri in Liga 1 și vor reprezenta Romania…

- Cel mai mare parc de distracții din Republica Moldova, dar și din regiune - OrheiLand, a dat startul sezonului estival. Parcul și-a redeschis porțile in prima zi de vara, de Ziua Copilului, pentru al cincilea an consecutiv. Mii de copii, impreuna cu parinții lor, au fost prezenți la evenimentul de redeschidere…

- Cel mai mare parc de distracții din Republica Moldova, OrheiLand, a dat startul sezonului estival. Parcul și-a redeschis porțile in prima zi de vara, de Ziua Copilului, pentru al cincilea an consecutiv.

- Mansa secunda a barajului cu Universitatea Cluj s a incheiat la egalitate.Dinamo Bucuresti a retrogradat in aceasta seara in Liga a 2 a, pentru prima data in istoria de 74 de ani a clubului din Stefan cel Mare."Cainii rosiildquo; au incheiat la egalitate, 1 1, mansa secunda, de pe teren propriu, a barajului…

- Unul dintre cei mai iubiți soliști de muzica balkanica revine cu o noua surpriza pentru fanii lui. Este vorba de o noua piesa insoțita de videoclip pentru “Vara”, un nou diamant muzical ce va cuceri cu siguranța inimile admiratorilor lui Luis Gabriel care va avea o vara cum și-a dorit, mai ales ca va…

- sursa foto: Info Sud-Est/ Gabriel Mateescu Stațiunea Mamaia a inceput sa primeasca primii turiști din noul sezon estival, primul fara restricții impotriva COVID-19, dupa doi ani de pandemie și distanțare. Hotelierii au anunțat ca, incepand de duminica, doritorii se pot caza la prețuri incepand chiar…

- Cei de la asociația RebelRiders RC, condusa de Mihai Dița, au dat startul, azi, sezonului moto 2022 in zona Turda – Campia Turzii, cu ocazia unui eveniment aflat la prima ediție, la care au... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In data de 2 aprilie, polițiștii din cadrul Compartimentului Analiza si Prevenirea Criminalitatii au organizat si desfasurat alaturi de polițiști rutieri, din cadrul Biroului de Proximitate și jandarmi o activitate preventiva cu scopul reducerii riscului victimizarii in randul cetatenilor municipiului…