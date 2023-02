Stiri pe aceeasi tema

- Incantat de victoria cu Rapid, 2-1, Adrian Mititelu anunța ca e gata sa faca pace cu fanii de la FCU Craiova. Adrian Mititelu a intrat intr-un nou conflict cu ultrașii olteni, dupa scandarile xenofobe de la meciul cu Sepsi, și a luat doua decizii radicale: nu le-a permis accesul la meciul de pe teren…

- Nicolo Napoli a avut un discurs triumfator dupa Rapid – FC U Craiova 1-2. Antrenorul oltenilor s-a declarat fericit pentru victoria obținuta de elevii sai. In prezent, FC U Craiova se afla pe locul 7 din Liga 1, cu 30 de puncte obținute dupa 24 de meciuri jucate. Pentru FC U Craiova, au marcat Bauza…

- Adrian Mititelu, patronul celor de la FC U Craiova 1948, continua razboiul cu suporterii olteni de la peluza SUD. Patronul oltenilor amenința ca va retrage echipa de pe teren in derby-ul din Giulești, programat vineri, 10 februarie, de la ora 20:00, asta dupa ce nu le-a dat voie pe stadion la meciul…

- Foștii mari fotbaliști romani Gica Popescu (55 de ani) și Florin Raducioiu (52) l-au laudat pe Marko Dugandzic (28), autorul unui hat-trick in Rapid - FC Voluntari 4-1. Croatul transferat de Rapid de la CFR Cluj a inscris 3 goluri sambata seara, in Giulești, și a reușit astfel al doilea lui hat-trick…

- U Cluj s-a prezentat lamentabil in Banie, dovada fiind faptul ca au pierdut cu 5-0 in fata lui FCU . La finalul partidei, antrenorul lui U Cluj, Ioan Ovidiu Sabau, a admis ca este cel mai dureros esec pe care l-a inregistrat ca antrenor. „De nerecunoscut! Am avut doua jocuri foarte bune, cu Voluntari…

- FCU Craiova a invins-o pe U Cluj, scor 5-0, in etapa cu numarul 24 din Liga 1. Ioan Ovidiu Sabau (54 de ani) spune ca a fost cea mai trista seara din cariera lui de antrenor. O singura data in 229 de meciuri a mai pierdut antrenorul Sabau la 5 goluri diferenta, pe 21 aprilie 2009, Dinamo-Gloria Bistrita…

- Neinvinsa in 2023, cu o victorie si un egal in cele doua partide jucate 3 0 acasa cu Sepsi Sfantu Gheorghe si 0 0 in deplasare cu U Cluj , Rapidul vizeaza victoria cu FC Voluntari, pentru a tine aproape de primele doua clasate. Etapa a 24 a a Ligii 1 incepe astazi, cand se joaca doua partide, iar maine…

- Petrolul și-a aflat ”coordonatele” finalului de an 2022, Liga Profesionista de Fotbal anunțand programul ultimelor etape. Astfel, petroliștii vor lua vacanța duminica, 18 decembrie, dupa partida cu CSU Craiova (a lui Mititelu), programata de la orele 14,30. Galben-albaștrii vor mai juca in noiembrie…