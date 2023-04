Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a avut cuvinte de lauda la adresa extremei Florinel Coman (25 de ani). Jucatorul cumparat de Gigi Becali pentru 3 milioane de euro trece printr-un moment foarte bun, avand 8 goluri și 6 pase de gol in 17 partide jucate in acest sezon. Mihai Stoica il lauda…

- Fostul antrenor al lui Florinel Coman, Gheorghe Hagi, a dezvaluit ca „Mbappe" de Romania a avut o oferta importanta doar ca cei de la FCSB au refuzat-o. Gica Hagi. managerul tehnic al Farului, liderul din Liga 1, considera ca Gigi Becali a luat o decizie greșita in privința viitorului atacantului de…

- MM Stoica, managerul de la FCSB, l-a laudat pe Florinel Coman, omul meciului cu CFR Cluj (scor 1-1). Coman a marcat cu CFR din lovitura libera și a egalat, fiind cel mai periculos jucator al roș-albaștrilor. MM Stoica a dezvaluit un detaliu de la antrenamente și a laudat seriozitatea lui Florinel. MM…

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general de la FCSB, a analizat meciul dintre Romania și Belarus, caștigat de „tricolori” cu 2-1 și a facut un pariu inedit, crede ca Florinel Coman (24) va fi titular in naționala la urmatoarele meciuri din campania de calificare, in iunie. Romania a invins-o pe…

- Mihai Stoica a criticat dur naționala Romaniei U19. Managerul general de la FCSB a fost surprins neplacut de infrangerea dura a micilor „tricolori”, scor 0-4, impotriva Norvegiei. A fost primul meci disputat in cadrul Turneului de Elita pentru Euro 2023. Romania U19 va mai juca impotriva Irlandei de…

- Diferența de preț uriașa intre piața și supermarket. Cat platesc romanii pentru un kilogram de cartofi, care este una dintre cele mai ieftine și mai versatile legume pentru ca se preteaza la numeroase preparate culinare. Care este decalajul dintre suma achitata la piața și la magazin pentru un kilogram…

- Nicolae Dica este convins ca Octavian Popescu va „exploda” la FCSB datorita tacticii lui Gigi Becali. „Dicanio” este de acord cu decizia patronului roș-albaștrilor de a-l juca pe Tavi in linia de mijloc, pentru a-i face loc in flancul stang lui Florinel Coman. Gigi Becali a declarat ca Octavian Popescu…

- Perioada de transferuri in Romania se va incheia maine, 13 februarie, iar UTA este in cautarea unui portar. Evoluțiile inconstante ale lui Florin Iacob și... The post UTA, aproape sa semneze cu un nou portar! E Giedrius Arlauskis? appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .