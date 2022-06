Stiri pe aceeasi tema

- FRF a anunțat in aceasta dupa-amiaza lotul oprit de selecționerul Edi Iordanescu pentru meciul cu Muntenegru din aceasta seara (ora 21:45, PrimaTV, live pe GSP.ro). Andrei Ivan (25 de ani) lipsește de pe lista pentru a doua oara consecutiv, dupa Romania - Finlanda 1-0. Edi Iordanescu nu l-a inclus pe…

- George Galamaz (41 de ani), fost campion cu Unirea Urziceni in 2009, considera ca Edi Iordanescu a greșit cand l-a ascos din lot pe Darius Olaru (24 de ani), pentru meciul cu Bosnia, pierdut de Romania cu 0-1. Romania - Finlanda se joaca sambata, 11 iunie, ora 21:45, pe stadionul din Giulești (liveTEXT…

- Ianis Hagi (23 de ani) a facut o vizita in cantonamentul „tricolorilor” de la Mogoșoaia. Mijlocașul lui Rangers a purtat o discuție de cateva minute cu selecționerul Edi Iordanescu (43 de ani). 11 iunie: Romania - Finlanda, ora 21:45, stadion Giulești (liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Antena 1)14…

- Jocul combinativ al naționalei, altadata un punct forte, continua sa sufere enorm, in special in plan ofensiv, și in mandatul lui Edi Iordanescu. Chiar daca, la nivel de echipa, indicele general InStat al naționalei a fost mai bun, 215 cu Bosnia-Herțegovina fața de 204 cu Muntenegru, alte aspecte negative…

- Romania a fost invinsa in Bosnia, scor 0-1, și ramane fara punct dupa primele doua runde din Liga Națiunilor. Cornel Dinu nu l-a iertat pe selecționerul Edi Iordanescu, dupa inca o infrangere pe banca „tricolorilor”. 11 iunie: Romania - Finlanda, ora 21:45, stadion Giulești (in direct pe Antena 1, liveTEXT…

- Selectionerul Edward Iordanescu a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca el este un antrenor muncitor, dar nu poate repara in cateva zile lucruri intamplate in cativa ani. El a mentionat ca tehnicienii Cosmin Contra si Mirel Radoi au facut o munca foarte buna din multe puncte de vedere, insa…

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, i-a criticat dur pe Alexandru Maxim și Edi Iordanescu pentru declarațiile de la finalul infrangerii umilitoare din Muntenegru, scor 0-2. Mihai Stoica s-a declarat șocat de atitudinea lui Maxim, atat din teren cat și de la interviu. „Am vazut Maxim…

- Basarab Panduru contesta doua convocari facute de selecționerul Edi Iordanescu pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor: atacantul Denis Alibec (31 de ani) de la Atromitos și Valentin Mihaila (22), extrema de la Atalanta. Intre 4 și 14 iunie, Romania va juca 4 partide in grupa din Liga Națiunilor:…