Stiri pe aceeasi tema

- Rares Ilie este asteptat inapoi la Rapid, dupa cum a anuntat Victor Angelescu. Actionarul din Giulesti sustine ca mijlocasul celor de la Nice va avea mereu „usa deschisa” la clubul de sub Grant. De asemenea, Angelescu sustine ca mijlocasul de 20 de ani va bifa multe minute, in cazul in care va dori…

- Mihai Stoica a trecut prin momente grele si a dezvaluit cat de mult l-a afectat ca FCSB a pierdut titlul. Managerul general al ros-albastrilor a avut nevoie de o saptamana pentru a putea oferi primele declaratii dupa esecul cu Farul, de la Ovidiu, in urma caruia echipa lui Gica Hagi a devenit campioana…

- Foștii internaționali Basarab Panduru (52 de ani) și Viorel Moldovan (50 de ani) au comentat informația momentului in fotbalul romanesc: Rapid vrea sa-i aduca in Giulești pe Mario Balotelli, Alen Halilovic și Catalin Cirjan. Viorel Moldovan crede ca aceste transferuri nu vor putea aduce titlul in Giulești,…

- Reactia lui Adrian Mutu despre transferurile lui Mario Balotelli si Catalin Cirjan la Rapid. Mutu a spus ca ca nu este nimic adevarat despre transferul lui Balotelli la Rapid, insa a confirmat negocierile pentru Catalin Carjan. Adrian Mutu a confirmat faptul ca Rapid negociaza transferul lui Catalin…

- „A fost blat?”, a fost intrebarea pe care a primit-o Mihai Stoica dupa meciul Farul – Rapid, scor 7-2, din etapa a 7-a a play-off-ului Ligii 1. Managerul general de la FCSB a avut prima reactie dupa cea mai drastica infrangere suferita de echipa din Giulesti din ultimele trei decenii. Jucatorii lui…

- Managerul general al celor de la FCSB continua „sa strige” ca echipa lui a fost dezavantajata de brigada de arbitri de la meciul cu Rapid, din etapa cu numarul cinci din play-off. Mihai Stoica a aflat ca joi șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor va susține o conferința de presa și a dezvaluit care sunt…

- Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a vorbit despre cate puncte isi doreste FCSB din deplasarile cu Rapid si Universitatea Craiova. Mihai Stoica a spus ca FCSB tinteste 4 puncte din deplasarile cu Rapid si Universitatea Craiova. Cate puncte isi doreste FCSB din deplasarile cu Rapid si Universitatea…

- Denis Alibec este jucatorul remarcat de Mihai Stoica, dupa remiza dintre Rapid si Farul, scor 1-1, din etapa a doua din play-off. Managerul general de la FCSB sustine ca atacantul lui Gica Hagi este omul meciului, marturisind ca acesta a avut numeroase ocazii de a marca. Rapid si Farul au remizat, intr-un…