- Mihai Stoica a discutat astazi cu Vlad Chiricheș și are speranțe ca fundașul central in varsta de 33 de ani va veni la FCSB. Liber dupa desparțirea de Cremonese, Chiricheș se antreneaza in aceste zile la baza FCSB-ului de la Berceni, prilej cu care MM „i-a luat pulsul”. Mihai Stoica le da speranțe…

- Gigi Becali poarta negocieri avansate cu un atacant brazilian. Patronul lui FCSB ii cauta deja inlocuitor lui Andrea Compagno, cel care ar putea pleca de la vicecampioana Romaniei pentru doua milioane de euro. Latifundiarul din Pipera insista pentru un fotbalist care a jucat in urma cu doua sezoane…

- Mihai Stoica a reactionat dupa amenda primita de la Comisia de Disciplina a FRF. Managerul general de la FCSB a primit un avertisment si trebuie sa plateasca suma de 5000 de lei. Pe langa Mihai Stoica, Gigi Becali si Ioan Varga au fost si ei amendati de Comisia de Disciplina. Patronul de la FCSB trebuie…

- Gigi Becali s-a enervat la negocierile cu Arnold Garita. Patronul de la FCSB voia sa-l transfere pe atacant la formatia ros-albastra, insa pretentiile financiare ale acestuia au fost mult prea mari. Latifundiarul din Pipera a dezvaluit ca transferul acestuia a picat, insa a pus ochii pe un alt varf…

- Mihai Stoica a anuntat ca Gigi Becali le-a prelungit contractele lui Coman, Olaru si Tarnovanu. Managerul general de la FCSB a dezvaluit ca cei 3 jucatori si-au prelungit contractele pe o perioada de 5 ani. Gigi Becali a dat o lovitura de proportii. Le-a prelungit contractele jucatorilor pe care viseaza…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, nu s-a mai prezentat la intalnirea programata cu Razvan Burleanu (38 de ani), președintele FRF, astazi, dupa ora 12:00. Latifundiarul din Pipera a anunțat, in jurul orei 15:30, ca nu va mai ajunge la Casa Fotbalului, anunța reporterii GSP prezenți la fața locului.…

- Gigi Becali este convins ca FCSB va deveni campioana Romaniei, dupa o pauza de opt ani. Patronul ros-albastrilor si-a facut toate calculele si nu crede ca echipa lui va mai putea fi oprita de Farul sau de CFR Cluj. Latifundiarul din Pipera a anuntat si de ce a devenit atat de increzator. Programul meciurilor…

- Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a vorbit despre cate puncte isi doreste FCSB din deplasarile cu Rapid si Universitatea Craiova. Mihai Stoica a spus ca FCSB tinteste 4 puncte din deplasarile cu Rapid si Universitatea Craiova. Cate puncte isi doreste FCSB din deplasarile cu Rapid si Universitatea…