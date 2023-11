Stiri pe aceeasi tema

- Trei jucatori de la FCSB au fost criticați de Gigi Becali dupa 1-2 cu Rapid. Patronul roș-albaștrilor a anunțat noi transferuri. Octavian Popescu, Dorin Rotariu și Andrea Compagno au fost jucatorii de la FCSB pe care Gigi Becali i-a semnalat dupa meciul cu Rapid. E pentru prima data cand Dorin Rotariu,…

- Mihai Stoica (58 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre provocarea de a gasi jucatori straini de valoare, oferind exemplul unui atacant pe care il urmarește in aceasta perioada, unul care l-a entuziasmat peste masura pe patronul clubului, Gigi Becali (65). FCSB…

- Dupa ce Mihai Stoica l-a atacat pe Edi Iordanescu pentru ca l-a lasat in tribuna la meciul Romania - Andorra 4-0, și Gigi Becali a venit cu o replica dura. Patronul FCSB a fost deranjat ca selecționerul a declarat ca mijlocașul roș-albaștrilor a acuzat probleme medicale și l-a atacat pe Edi Iordanescu.…

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, anunța transferul unui jucator african la vicecampioana Romaniei. In luna iunie, dupa ce FCSB l-a transferat pe Siyabonga Ngezana (26 de ani), stoper sud-african, de la Kaizer Chiefs, Gigi Becali spunea ca vrea sa faca o echipa de „negri ortodocși”. ...

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, vrea sa aduca un nou atacant la echipa. I-a incredințat misiunea sa-i gaseasca jucatorul dorit agentului Florin Vulturar. Dupa ce l-a adus pe Ngezana de la Kaizer Chiefs, pentru 600.000 de euro, Becali vrea sa continue transferurile din Africa de Sud. Patronul de la…

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a confirmat faptul ca mijlocașul Eduard Radaslavescu (19 ani) va fi imprumutat de vicecampioana Romaniei la FC Botoșani, pana la finalul sezonului in curs. GSP scria in exclusivitate duminica despre aceasta mutare. Transferat in vara anului 2022 de la Farul Constanța,…

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a avut un discurs triumfator dupa victoria vicecampioanei cu CS Universitatea Craiova, scor 3-0, in runda cu numarul 8 din Superliga. Latifundiarul din Pipera a spus ca echipa din Banie a fost o formație mult prea slaba pentru a se bate la titlu. De asemenea,…

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a dezvaluit de ce atacantul italian Andrea Compagno (27 de ani), a fost schimbat in minutul 69 al meciului de la Arad, pierdut de vicecampioana Romaniei cu UTA, scor 1-2, in etapa cu numarul 7 din Superliga. In minutul 69, Andrea Compagno a fost scos din teren…