- Negocieri dure purtate astazi la sediul Clubului Sportiv al Armatei Steaua intre FCSB și CSA pentru inchirierea arenei din Ghencea pentru derby-ul cu Dinamo in perspectiva derby-ului cu Dinamo. # Președintele FCSB, Valeriu Argaseala, a purtat discuții-maraton cu cei din comisia creata in interiorul…

- Marian Aliuța (45 de ani), fostul mijlocaș de la Steaua, Rapid, Sheriff Tiraspol, susține ca i-ar placea ca FCSB sa joace in Ghencea, in contextul cererii facute de roș-abaștri de a disputa acolo meciul cu Dinamo, din etapa secunda a Superligii. FCSB - Dinamo (etapa #2 din Superliga) se disputa sambata,…

- Fostul mare mijlocaș al Stelei, Tudorel Stoica (68 de ani), a taxat cererea facuta de cei de la FCSB de a juca meciul cu Dinamo, din etapa a doua, pe arena din Ghencea. FCSB - Dinamo (etapa #2 din Superliga) se disputa sambata, 22 iulie, de la ora 21:30. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Mihai Stoica anunta masuri extreme pentru ca la FCSB – Dinamo sa nu fie incidente. Presedintele Consiliului de Administratie al FCSB a subliniat ca pentru derby-ul FCSB – Dinamo, care ar trebui sa se dispute in Ghencea, vor fi angajati sportivi de contact, in loc de stewarzi. Mihai Stoica a precizat…

- Ministerul Apararii și-a dat acordul pentru ca derby-ul FCSB - Dinamo, din etapa a doua a SuperLigii, sa se joace pe stadionul Ghencea. Jandarmeria București a convocat o ședința de urgența cu ultrașii parților implicate, inclusiv cu cei din Peluza Sud, susținatorii CSA Steaua. FCSB - Dinamo, din runda…

- Mai puțin de o saptamana o mai desparte pe Dinamo de revenirea oficiala in Superliga, care se va consemna in derby-ul cu CS Universitatea Craiova de lunea viitoare. Pana atunci, Ovidiu Burca a comandat un test amical in care sa le dea minute noilor veniți. Miercuri, de la 20:00, cu cinci zile inaintea…

- Derby-ul FCSB - Dinamo a fost programat, se va juca in etapa a doua, duminica, 23 iulie, de la 21:30, insa nu e clar pe ce stadion. Mihai Stoica, managerul general al roș-albaștrilor, susține ca varianta #1 e Ghencea. Cum intre 15 iulie și 15 august FCSB nu va putea intra pe Arena Naționala, blocata…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, și Ovidiu Burca, antrenorul lui Dinamo, au analizat posibilitatea ca primul derby al sezonului urmator sa nu se joace pe Arena Naționala. Cel mai mare stadion al țarii va fi indisponibil pentru fotbal in prima luna in care campionatul…