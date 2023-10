Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Romania - Andorra 4-0, din preliminariile EURO 2024, Mihai Stoica a avut o reacție dura la adresa adversarilor. Ultimele meciuri ale Romaniei vor fi pe 18 noiembrie (Israel - Romania, 21:45) și pe 21 noiembrie (Romania - Elveția, 21:45)Vezi AICI calculele pentru calificarea Romaniei la EURO 2024…

- Mihai Stoica a fost prezent la inaugurarea noii afaceri a lui Thomas Neubert. Printre subiectele specifice intalnirii, a vorbit și despre rezultatele loturilor naționale din ultimele zile. Oficialul celor de la FCSB a revenit la sentimente mai bune fața de Daniel Pancu, selecționerul reprezentativei…

- Edi Iordanescu ramane optimist si a facut o analiza realista dupa Belarus – Romania 0-0. Selectionerul Romaniei spune ca nationala este condamnata sa castige meciul cu Andorra. Selectionerul Edi Iordanescu a spus ca jucatorii Romaniei sunt pregatiti sa joace pana in ultima clipa pentru calificare. Edi…

- Basarab Panduru l-a facut praf pe Denis Alibec dupa Belarus – Romania 0-0. Fostul internațional a analizat prestația „tricolorilor”, dar a vorbit și despre atacantul care joaca acum in Qatar. Partida dintre Belarus și Romania a fost in direct pe Antena 1 și in AntenaPLAY. Pentru elevii lui Edi Iordanescu…

- Belarus – Romania LIVE VIDEO | Mihai Stoica are emoții inaintea meciurilor echipei naționale. Oficialul de la FCSB a vorbit despre problemele pe care le are selecționata condusa de Edi Iordanescu. Primul meci al „tricolorilor”, din acțiunea din aceasta luna, va fi impotriva selecționatei din Belarus.…

- Mihai Stoica nu s-a putut abtine dupa meciul CSKA 1948 Sofia – FCSB, scor 0-1, din prima mansa a turului 2 preliminar din UEFA Conference League. Oficialul vicecampioanei Romaniei i-a criticat pe jucatorii antrenati de Elias Charalambous si Mihai Pintilii. Florinel Coman a ajutat-o pe FCSB sa plece…

- Florinel Coman si Elias Charalambous au prefatat CSKA 1948 Sofia – FCSB. Prima mansa din turul 2 preliminar Conference League a formatiei ros-albastre se joaca pe 26 iulie, de la ora 20:30, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. FCSB a inceput foarte bine sezonul. Dupa victoria din prima etapa cu FC…

- Elias Charalambous a vorbit dupa FCSB – Dinamo 2-1. Antrenorul FCSB sustine ca Florinel Coman este cel mai bun jucator din Liga 1, avand doua reusite in primele doua meciuri. „Coman este si in acest an probabil cel mai bun jucator din Romania. A marcat un gol european. Suntem fericiti ca avem un jucator…