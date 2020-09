Mihai Stoica are COVID-19. Primele declarații FCSB se confrunta cu probleme mari din cauza focarului de Covid-19 aparut la echipa. Aproape tot staff-ul tehnic și 9 fotbaliști au fost testați pozitiv. Acum și unul dintre oficialii echipei, Mihai (Meme) Stoica, este pozitiv. Stoica a oferit primele declaratii despre infecție la Digi Sport: „Jucatorii noștri respecta toate normele. PSG are toate condițiile și s-au infectat toți de acolo. E un virus… transmiteți tuturor apropiaților acest mesaj: este foarte periculos, foarte parșiv acest virus. Am mers peste tot cu masca, nu mergeam pe nicaieri și in casa stateam separat de restul familiei. Cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

