Mihai Stoica anunta masuri extreme pentru ca la FCSB – Dinamo sa nu fie incidente. Presedintele Consiliului de Administratie al FCSB a subliniat ca pentru derby-ul FCSB – Dinamo, care ar trebui sa se dispute in Ghencea, vor fi angajati sportivi de contact, in loc de stewarzi. Mihai Stoica a precizat ca inca nu s-a […]