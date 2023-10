Stiri pe aceeasi tema

- FCSB și U Cluj au remizat, scor 2-2, in runda cu numarul 11 din Superliga. Alexandru Chipciu (34 de ani), mijlocașul „studenților”, crede ca punctul obținut de ardeleni pe Arena Naționala este unul foarte important. Alex Chipciu, dupa FCSB - U Cluj: „Am avut momente in care am controlat jocul” „A fost…

- FCSB și U Cluj au remizat, scor 2-2, in runda cu numarul 11 din Superliga. Dan Nistor (35 de ani), mijlocașul ardelenilor, autorul unui gol și a unei pase decisive, a analizat partida de pe Arena Naționala. Dan Nistor, dupa FCSB - U Cluj: „Ne-am ridicat la nivelul meciului” „E bun acest punct. Am intalnit…

- Mare favorita pe Arena Naționala, FCSB n-are amintiri deloc placute in ultima vreme cu U Cluj, echipa care n-a mai pierdut in deplasare de jumatate de an. FCSB - U Cluj e partida care incheie runda cu numarul 11 din Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange…

- Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a avut un mesaj ironic dupa ce Rapid a invins-o pe CFR Cluj, 3-1, in ultimul meci al etapei a 10-a din Superliga. La puțin timp dupa miezul nopții, oficialul roș-albaștrilor a postat pe Facebook un mesaj scurt, ironizand rivala CFR Cluj. Reacția lui Mihai Stoica…

- MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a laudat-o pe Sepsi și a vorbit despre posibila configurație a play-off-ului din acest sezon. Mihai Stoica nu crede ca vreo echipa care a jucat anul trecut in play-out se poate infiltra in play-off in acest sezon, și e de parere ca la…

- Mihai Stoica (58 de ani), managerul general al celor de la FCSB, s-a aratat impresionat de felul in care mijlocașul croat Damjan Djokovic (33 de ani) s-a integrat la vicecampioana Romaniei. Integralist in toate meciurile pe care FCSB le-a disputat pana acum in acest sezon de Superliga, Damjan Djokovic…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, spune ca derby-ul cu CS Universitatea Craiova, din runda cu numarul 8 a Superligii, se va juca tot pe arena din Ghencea. FCSB a obținut, in sfarșit, acceptul pentru a juca pe arena din Ghencea. Acolo a fost programat derby-ul cu CFR…

- Mihai Stoica (58 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a indreptat armele impotriva celor de la LPF, pe care-i acuza de lipsa de respect ca urmare a programarii derby-ului cu Dinamo intr-o perioada in care Arena Naționala, cel mai mare stadion al țarii, este indisponibil. Celor…