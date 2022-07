Stiri pe aceeasi tema

- Florinel Coman (24 de ani) va fi noul capitan al celor de la FCSB. Preia banderola de la Florin Tanase (27 de ani). Transferul lui Florin Tanase in China, la Shanghai Port, a eliberat banderola de capitan la FCSB. Mihai Stoica, managerul general al vicecampioanei, a dezvaluit ca Florinel Coman le-a…

- Deși transferul lui Ronaldo Deaconu (25 de ani) la CFR Cluj intrase parea sigur, Marius Bilașco, oficialul ardelenilor, a anunțat ca mutarea a picat deocamdata. Chiar daca Deaconu se ințelesese cu CFR, mijlocașul chiar fiind pe punctul sa faca vizita medicala pentru campioana Romaniei, Bilașco a anunțat…

- FCSB l-a prezentat azi pe fundașul estonian Joonas Tamm (30 de ani). Mihai Rotaru, finanțatorul rivalei CS Universitatea Craiova, spune ca stoperul i-a fost propus și lui. Mihai Stoica s-a laudat cu ultima achiziție reușita de FCSB, dar elanul ii este taiat de Mihai Rotaru. Omul de afaceri spune ca…

- CFR Cluj a negociat recent cu Florin Nița (34 de ani), dar cele doua parți nu au ajuns la un acord. Internațional roman vrea sa plece de la Sparta Praga, unde nu a mai aparat in ultimele 6 luni, iar CFR Cluj a insistat pentru transferul lui. Deși in Cehia Nița are un salariu de 700.000 de euro pe sezon,…

- MM Stoica (57 de ani), managerul de la FCSB, a oferit detalii despre refuzul lui Dorin Rotariu de a veni la roș-albaștri. Vicecampioana Romaniei s-a interesat de transferul atacantului legitimat la Ludogoreț, insa Rotariu a ales sa nu ii raspunda la mesaje lui Mihai Stoica, astfel ca transferul la FCSB…

- Gigi Becali l-a vrut la FCSB pe Dorin Rotariu, extrema in varsta de 26 de ani aflata sub contract cu Ludogoreț. Iosif Rotariu, unchiul fostului jucator de la Dinamo, susține ca Dorin nu ia in calcul sa revina in Liga 1. „Exclus sa se intoarca in Romania, Dorin vrea sa continue la o formație din strainatate”,…

- Joyskim Dawa, 26 de ani, este ultimul jucator inscris pe lista celor prezentați de Gigi Becali la Palat. Cine a inceput astfel la FCSB in precedenții 3 ani n-a avut viața multa in roș-albastru. Transferul fundașului central de la FC Botoșani a fost realizat la dorința lui Becali, care a și facut o conferința…

- Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, a anuntat, ca meciul cu CFR Cluj, din ultima etapa a play-off-ului a Ligii 1 Casa Pariurilor, va avea loc la Buzau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …