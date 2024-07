Mihai Stoica (59 ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a discutat pe marginea subiectului penalty-ului primit de FCSB in partida cu Unirea Slobozia, terminata la egalitate, 2-2. In minutul 54 al partidei de la Clinceni, moment in care tabela de marcaj indica scorul de 1-1, Antoche l-a faultat pe Darius Olaru in afara careului de 16 metri, insa fotbalistul campioanei en-titre a cazut in careu. ...