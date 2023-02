Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica (57 de ani) și Basarab Panduru (52 de ani) s-au amuzat pe tema controlului doping pe care FC Voluntari l-ar dori la meciul programat duminica, de la ora 20:00, impotriva celor de la FCSB. Managerul general al celor de la FCSB nu e sigur ca FC Voluntari va apela la un control doping. Și-a…

- FC Voluntari a cerut control antidoping dupa meciul cu FCSB, duel contand pentru etapa #25 din Superliga (duminica, ora 20:00). La doua zile dupa ce Gazeta a publicat cifrele formidabile ale roș-albaștrilor din deplasarea cu CFR Cluj (1-0), Voluntari, echipa din orașul administrat de Florentin Pandele,…

- Dani Coman (43 de ani), președintele celor de la FC Hermannstadt, a confirmat discuțiile avansate cu Dinamo Kiev pentru transferul lui Daniel Paraschiv (23 de ani). Doar semnatura jucatorului lipsește in acest moment. Gazeta Sporturilor a anunțat astazi ca Mircea Lucescu este dispus sa plateasca 1,2…

- Alexandru Albu a oferit prima reacție dupa Rapid – FC Voluntari 4-1, din etapa a 24-a din Liga 1. Și Antonio Sefer a vorbit dupa succesul giuleștenilor. Echipa lui Adrian Mutu a obținut o noua victorie la scor. Alexandru Albu a dezvaluit ca secretul Rapidului pe teren propriu il reprezinta suporterii.…

- Mihai Stoica se teme de un jucator al campioanei Romaniei inaintea derby-ului CFR Cluj – FCSB, din etapa a 24-a a Ligii 1. Managerul general al ros-albastrilor este ingrijorat de ceea ce ar putea reusi veteranul Ciprian Deac in confruntarea din Gruia care va fi duminica, de la ora 21:00, in format LIVE…

- Antonio Conte, antrenorul celor de la Tottenham, și-a facut praf jucatorii. Clubul londonez a suferit doua infrangeri dure in ultimele doua etape de Premier League. Atat Arsenal, cat și Manchester City au trecut de echipa pregatita de Conte, iar tehnicianul italian nu i-a menajat pe jucatori. Antonio…

- Dupa ce a anunțat desparțirea de Radu Boboc, Mihai Stoica a dezvaluit ca alți trei jucatori și-au incheiat conturile cu FCSB. Dupa Andrei Dumiter, care a plecat la FC Voluntari, și Radu Boboc, FCSB a mai reziliat contractele altor doi jucatori: Marco Dulca, care e așteptat la Chindia, Florin Achim și…

- Kazuyoshi Miura nu poate fi oprit. Atacantul japonez este fabulos si la 55 de ani! Ajuns in liga a 4-a dupa 17 ani in care a jucat pentru Yokohama, fotbalistul legendar a reusit un nou gol. „Regele Kazu” a inscris in meciul dintre echipa lui Suzuka Point Getters si Osaka, in etapa a 29-a din […] The…