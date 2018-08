Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Sora scrie ca victimele din 10 august vor trebui sa aiba multa rabdare, scriitorul mentionand ca, dupa 30 de ani de la mineriade, Ion Iliescu si altii care au dat ordine sia-u construit cariere politice sau militare si nu sunt condamnati.Vezi si: Petre Roman distruge mitul Sora: NU si-a…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca este indignat “de modul mizerabil si criminal” in care romanii participanti la mitingul din Piata Victoriei sunt tratati de Guvernul lor. “M-am uitat cu oroare la ce s-a intamplat azi in Tara / si ma declar indignat de modul mizerabil si criminal in care niste romani…

- Tariceanu a afirmat ca pasul urmator dupa functia de prim-ministru ar fi cea de presedinte, iar acest lucru il preocupa, povestind ca, uneori, se intreaba cum ar trebui sa arate mandatul de presedinte si ce ar face el in aceasta functie, deoarece in prezent este o diferenta intre ceea ce spune Constitutia…

- In penitenciarele din Romania se aflau, la 30 ianuarie 2018, 73 de condamnati pentru abuz in serviciu, cifra care s-a redus semnificativ dupa aplicarea recursului compensatoriu, dar erau, in schimb, mii de criminali, talhari, violatori, traficanti de...

- Florin Iordache, președintele Comisiei pentru legile justiției, a avut o prima reacție joi, la Parlament, dupa protestul de miercuri seara din Piața Victoriei.„Eu cred ca forțele de ordine și-au facut datoria. Forțele de ordine trebuie sa pastreze niște condiții minimale pentru cei care vor…

- De parca n-ar fi nenorocit destul generațiile trecute și actuale, manjindu-se de sangele lor la Revoluție și la Mineriade, carpa kaghebista cu garanție pe viața numita Ion Iliescu a ținut sa distruga și generațiile viitoare, clocind o Constituție dupa chipul și asemanarea lui: ticaloasa. O Constituție…

- Toate celelalte posibile beneficii ale mitingului sunt secundare comparativ cu scopul de a mentine „un inalt nivel de mobilizare” si o senzatie de supraveghere permanenta in randurile proprii. Daca opozitia, statul paralel (justitia si serviciile secrete) vor fi speriate sau presa impresionata, acestea…