- Sicriul cu trupul neinsufletit al filosofului Mihai Sora va fi depus luni seara la Biserica Alba, iar marti vor avea loc funeraliile.Mihai Șora a murit sambata, la varstade 106 ani."Iubitule (...) Te vor aduce maine seara, la ora 21, in Biserica Alba - "Biserica inimii mele", cum obisnuiesti sa spui,…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al lui Razvan Theodorescu este depus, marti, la Clubul Academicienilor din Calea Victoriei, "in semn de omagiu pentru activitatea desfasurata in inaltul for academic", potrivit Academiei Romane.

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al lui Gheorghe Biholar va fi depus pentru un ultim ramas bun miercuri, 18 ianuarie, inainte de prinz, la Biserica ”Sf. Vineri” din Suceava. La ”Sf. Vineri” se vor face slujbe miercuri și joi de la ora 17.00. Familia a mai transmis ca fostul director al televiziunii regionale…

- Zi grea pentru cei care l-au indragit și respectat pe omul și actorul Mitica Popescu, plecat din lumea celor vii la varsta de 86 de ani. Artistul va fi adus pentru ultima oara la Teatrul Mic din Capitala. Sicriul cu trupul neinsuflețit al actorului Mitica Popescu va fi depus joi, 5 ianuarie, in foaierul…

