- Filosoful Mihai Sora a postat pe Facebook despre “Simfonia lalelelor” de la Pitesti, eveniment la care premierul Viorica Dancila a fost intampinata ca un dictator: cu fanfara si defilarea copiilor de gradinita, incolonati frumos. Scriitorul face analogii intre ce s-a intamplat la Pitesti si experimente…

- Multa lume cunoaste experimentul lui Ivan Pavlov si fenomenul conditionarii clasice: cainele care saliveaza si alte reflexe, numite de Pavlov „secretii psihice“. Dar a existat, dupa Pavlov (si folosind rezultatele psihologului rus), un alt experiment, mai putin cunoscut (insa la fel de edificator),…