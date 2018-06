Mihai Şora, raport de activitate "despre statul paralel" Sora anunta, pe ore, programul avut in Piaata Victoriei, incepand cu 19 si 10 minute, cand alaturi de el si de sotia sa, "la Girafa erau: patru bunici, trei tineri si un labrador, baietelul Andrei (sapte ani) si mingea dumnealui, doi cetateni din Africa de Sud, cinci-sase stalpi, prietena noastra Catalina". "La ora 19 si 44 de minute, cativa jurnalisti m-au intrebat: „Ce va face sa veniti in fata Guvernului?“, iar eu am raspuns: „O constiinta de cetatean.“ Dupa ce au plecat jurnalistii, am mai vorbit cu un domn aparut intre timp, caruia nu i-am aflat numele (dar pe care l-as recunoaste… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

