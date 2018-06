Mihai Sora: Draga Diaspora, nu s-ar putea mai devreme de 10 august?

Stiri pe aceeasi tema

- In mediul online se organizeaza zilele acestea un miting de amploare programat pentru luna august. In aceasta data sunt așteptați in Capitala, potrivit paginilor de pe Facebook, in jur de un milion de romani, mulți dintre ei din Diaspora, pentru a protesta impotriva Guvernului. Mesajul postat de mai…

- Daniel Horodniceanu isi prelungeste cu sase luni mandatul la sefia DIICOT, dupa ce procurorul general Augustin Lazar a semnat delegarea, in contextul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, l-a propus la sefia Parchetului AntiMafia pe procurorul Felix Banila. Mandatul lui Horodniceanu…

- Aproximativ 80% dintre analistii Chartered Financial Analyst (CFA) Romania anticipeaza o depreciere a leului in raport cu euro in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru urmatoarele 6 luni este de 4,7106 lei pentru un euro, in timp…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la multe din creditele in lei, continua sa creasca, inregistrand azi o urcare de 2% fata de cotatia de joi. Indicele a ajuns, vineri, la nivelul de 2,54%, un nou record al ultimilor patru ani, arata datele publicate de Banca…

- Ambasadorul Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, a confirmat ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si premierul Viorica Dancila au fost invitati la Tel Aviv pentru a se intalni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. "El merge in Israel (Liviu Dragnea - n.red.) si merge…