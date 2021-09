Mihai Șora și-a declarat susținerea pentru Ludovic Orban, aflat in cursa pentru sefia PNL, recomandandu-le delegaților la Congresul PNL din 25 septembrie sa nu dea vrabia din mana pe ”cioara nebuna de pe gard”. ”Amandoi au probleme cu aratatorul. (De ce, oare, trebuie sa scoti gheruta la vedere cand vorbesti?) Insa unul isi pune, in dimineata aceea, cravata si costumul – semn, din punctul meu de vedere, ca-si respecta publicul. Cauta sa gaseasca privirea celuilalt – ca in orice dialog in care oamenii, atunci cand dezbat un gand, o idee, chiar se privesc in ochi. Tin cu Ludovic Orban, se-ntelege.…