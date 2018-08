"Ma bucur si va multumesc ca ati iesit si in aceasta seara la proteste", a spus filosoful. "Este cu neputinta ca toata energia (pasnica, dar nu mai putin intensa), toata staruinta aceasta plina de incredere si speranta sa nu iste ceva bun, sa nu duca la o schimbare. Am revenit acasa cu acest gand si tineam sa vi-l impartasesc aici".



"As vrea, de asemenea, sa stiti ca sunt emotionat de caldura cuvintelor dumneavoastra, de imbratisarile, de semnele de simpatie pe care mi le aratati. Nu am fost niciodata un om al scenei, al „spectacolului“ de vreun fel. Imi vine sa ma fac mic, mititel…