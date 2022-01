Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prefect al judetului Ilfov Mihai Sandu Nita a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, alaturi de alti angajati ai institutiei, intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis vineri AGERPRES, procurorii din cadrul…

- Seful Inspectoratului de Jandarmi Giurgiu, un fost sef de directie in cadrul Jandarmeriei Romane, adjunctul Inspectoratului de Jandarmi Vaslui si alte cinci persoane, angajati in cadrul Jandarmeriei si foste cadre militare, au fost trimisi in judecata de DNA dupa ce ar fi constituit o grupare pentru…

- Un dosar in care fostii primari ai municipiului Constanta Radu Mazare si Decebal Fagadau au fost trimisi in judecata pentru complicitate la abuz in serviciu, respectiv abuz in serviciu, a fost retrimis la procurorii DNA. Decizia a fost luata de Curtea de Apel Constanta si este definitiva. DNA Constanța…

- Procurorii DNA Timișoara au trrimis in judecata 26 de persoane, printre care și un fost șef de seviciu din DGASPC Timiș, care ar fi introdus ilegal in baza de date 491 de falși beneficiari de certificate de handicap. Prejudiciul calculat in acest caz depașește 5 milioane de euro. Un comunicat al DNA…

- Fostul ministru al Sanatații, dar și al Tineretului si Sportului, Nicolae Banicioiu, a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta si luare de mita. Procurorii anticorupție il acuza ca ar fi primit sume mari de bani de la doi oameni de afaceri pentru a mentine sau a numi in conducerea…

- Procurorii DNA Bacau i-au trimis in judecata pe Ioan Lazar și Oana Murariu, fostul manager al Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamt și fosta sefa a Serviciului de achizitii, pe care ii acuza ca ar fi trucat o licitație, provocand un prejudiciu de 2,5 milioane de lei. DNA precizeaza, joi, intr-un…

- Procurorii din cadrul DNA – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție face cercetari in rem (viseaza fapte, și nu persoane – n.r.), in legatura cu o serie de achiziții de mobilier urban, in valoare totala de 55 de milioane de lei, facute de Administrația Domeniului Public…