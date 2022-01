Mihai, salvator de vieți și vânător de furtuni A salvat mulți oameni, dar nu se lauda cu asta. Nu mai știe cate vieți a salvat. Imi spune ca asta ii este datoria, asta face de ani de zile, incearca sa salveze oameni care au ajuns la granița dintre viața și moarte. Mihai este pompier, paramedic, meteorolog amator, vanator de furtuni și mai are timp sa practice și caritatea. Exista și astfel de salajeni? Da, exista, dar trebuie descoperiți și convinși sa se lase prezentați. Cine știe, poate vor deveni o lecție pentru noi, pentru societatea asta intoarsa pe… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

