Mihai Rotaru a avut o replica savuroasa pentru Gigi Becali, dupa ce patronul de la FCSB a declarat ca va susține Universitatea Craiova in play-off-ul din acest sezon. Patronul oltenilor a marturisit ca va fi prieten cu omologul sau de la FCSB doar daca roș-albaștrii vor fi invinși de Rapid, in aceasta runda. Universitatea Craiova […]