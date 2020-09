In acest moment, Mihai Rotaru se afla internat de aproape doua saptamani la terapie intensiva si este ventilat mecanic, potrivit sursei citate. La revenirea din Georgia, dupa eliminarea rusinoasa din Europa League a Universitatii Craiova, Mihai Rotaru, Marcel Popescu, Sorin Cartu, Ovidiu Costesin si Emil Pieleanu au fost testati pozitiv cu noul coronavirus.

Marcel Popescu, Cartu si Pieleanu au fost asimptomatici, ba mai mult, ultimul dintre ei are deja doua teste negative in ultimele zile si, cu totii, se afla in izolare la domiciliu. Nu acelasi lucru s-a intamplat si cu patronul…