Stiri pe aceeasi tema

- Mike Cestor (29 de ani) a refuzat prelungirea contractului cu CFR Cluj și va deveni liber de contract in vara. FCSB și CS Universitatea Craiova il doresc pe fundașul francez. Mike Cestor a intrat in ultimele 6 luni de contract cu CFR Cluj. Campioana Romaniei incearca sa stranga cureaua și i-a facut…

- Anamaria Prodan continua razboiul cu Laurențiu Reghecampf. De data aceasta, impresara vorbește despre cariera antrenorului de la Universitatea Craiova. Echipa a incheiat anul cu o serie de șapte jocuri consecutive fara nicio victorie in Liga 1. Impresara susține ca parcursul deloc satisfacator al echipei…

- CS Universitatea Craiova a mai bifat un pas greșit in Liga 1. Oltenii au remizat in deplasarea de la Mediaș, 1-1 cu Gaz Metan, și au ajuns la șapte meciuri consecutive fara victorie in campionat. Seria nefasta a oltenilor pune intr-un pericol real scaunul lui Laurențiu Reghecampf. Craiova n-a mai caștigat…

- Patronul formatiei FCSB, Gigi Becali, este ferm convins ca lupta pentru titlu se da fara Universitatea Craiova. Mai mult, Becali nu intelege parcursul oscilant al oltenilor, tinand cont ca-l au antrenor pe Laurentiu Reghecampf. „Hai sa fim serioși. Toata lumea știe ca doar noi și CFR Cluj ne mai luptam…

- FCSB a invins-o pe CS Universitatea Craiova, in deplasare, cu 3-2, duminica seara, in derby-ul etapei a 17-a a Ligii I. Jucatorii antrenați de Laurențiu Reghecampf au ajuns la trei infrangeri consecutive. MM Stoica, managerul echipei FCSB, este de parere ca echipa olteana a ieșit din lupta la titlu.…

- Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa este motivata sa isi continue parcursul bun si sa micsoreze diferenta de puncte fata de liderul CFR Cluj in clasamentul Ligii 1, informeaz[ News.ro. “Pentru noi clar…

- Universitatea Craiova intalneste luni, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Academica Clinceni, intr-o partida contand pentru etapa a 12-a din Liga 1. Antrenorul Stiintei, Laurentiu Reghecampf, este de parere ca alb-albastrii nu-si vor dezamagi sustinatorii si ca sunt concentrati asupra…

- Fostul selecționer al Romaniei, Victor Pițurca, și Laurențiu Reghecampf s-au contrat de multe ori, de-a lungul timpului, pe tema ”cine e mai bun antrenor”. La CS Universitatea Craiova, duelul lor este echilibrat, dupa primele 11 meciuri. Doua mari tunuri a dat Mihai Rotaru pe piața antrenorilor, de…