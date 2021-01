Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Emil Boc a fost întrebat daca își propune sa candideze pentru funcția de președinte PNL, într-o intervenție telefonica avuta joi dimineața, la un post local de radio. Edilul a glumit, aratând ca ar putea fi viitorul președinte de…

- Așa arata datele Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului, preluate de Agerpres, astfel incat in statiunile de pe Valea Prahovei, sunt cozi kilometrice pe DN1, dar si trenuri pline spre principalele destinatii montane. Au fost suplimetate vagoanele de pe rutele Bucuresti – Brasov, Iasi…

- Senatorul PSD Lucian Romașcanu a declarat luni la Antena 3 ca in opinia sa PNL, USR PLUS și UDMR nu vor reuși sa ajunga la o ințelegere cata vreme la carma liberalilor este Ludovic Orban. „Este evident conflictul dintre Ludovic Orban si Klaus Iohannis si tinde sa se transforme intr-un sah…

- Fostul președinte al PMP, Eugen Tomac, a facut un indemn catre colegii sai din PMP. El le cere politicienilor sa ramana uniți dupa demisia sa din fruntea formațiunii. Citește și: Cuvintele Patriarhului Daniel despre caderea regimului s-au adeverit! Ludovic Orban a pierdut puterea: 'Dumnezeu…

- ​Eugen Tomac și-a dat demisia din funcția de președinte al PMP dupa ce partidul nu a intrat in parlament in urma alegerilor parlamentare.„​Sunt conștient ca toți ne doream mai mult. Am luat decizia de a-i informa ca-mi asum acest rezultat. Mi-am depus demisia”, a declarat Eugen Tomac. Știre in curs…

- Dupa ce PNL a ocupat doar locul doi in preferințele electoralului la alegerile parlamentare in Timiș, cu 24,8%, dupa USR PLUS (29,2%), președintele PNL Lugoj, primarul Claudiu Buciu, a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook in care a lansat noi acuze la adresa lui Alin Nica, președintele interimar…

- Presedintele estonian Kersti Kaljulaid a numit miercuri un nou ministru de interne pentru a-l inlocui pe Mart Helme, care a demisionat dupa ce a pus la indoiala legalitatea rezultatului alegerilor prezidentiale din SUA, relateaza dpa. Alar Laneman, din partea formatiunii populiste Partidul…

- Presedintele estonian Kersti Kaljulaid a numit miercuri un nou ministru de interne pentru a-l inlocui pe Mart Helme, care a demisionat dupa ce a pus la indoiala legalitatea rezultatului alegerilor prezidentiale din SUA, relateaza dpa. Alar Laneman, din partea formatiunii populiste Partidul popular…