Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Cernat se bucura de notorietate in randul lumii, motiv pentru care iși permite sa se manifeste cum dorește in public. De data aceasta insa, parca a cam intrecut masura. Cum a fost surprins fostul prezentator, in mijlocul strazii?

- Margherita de la Clejani și-a uimit din nou fanii! Deși risca sa se aleaga cu un alt dosar penal, vedeta nu pare afectata de situația in care se afla, ba chiar recurge la gesturi ce scandalizeaza pe mulți!

- Vremea calda a incins strazile Capitalei, și la fel a facut și cantarețul The Motans, insa cu telefonul. Artistul parca a uitat complet ca iubita lui se afla alaturi și așteapta sa iși incheie conversația atat de importanta.

- Roxana Ilie cu cheltuiala se intreține. Frumoasa șatena pare ca vrea sa „dea moda„ pe strazile Bucureștiului, chiar și cand merge la piața sa iși cumpere rodii. Pnetru ca, nu-i așa, vedeta trebuie sa se mențina in forma.

- Strazile din capitala nu trebuie sa fie blocate de catre unele persoane, iar aceștia trebuie sa fie sancționați. Cel puțin asta este poziția primarului general Ion Ceban, care a fost exprimata in cadrul ședința primariei Chișinau. „Unii au incercat sa ma convinga ca sint din acei care au cheltuit bani…

- Asociația Patronala a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) anunța ca in municipiul Chișinau suplimentar la rutele de microbuz nr. 113, 186, 192, 188 care și-au reluat activitatea astazi, 18 mai, incepind de miine, 19 mai, iși vor relua activitatea rutele de microbuz nr. 165, 175, 119, 125, 116, 108,…

- In urma precipitațiilor de ieri, asfaltul de pe mai multe strazi din cpaitala, dar și carosabil a fost spalat, iar unele guri de captare s-au astupat. Astazi, muncitorii de la serviciile municipale a ieșit la munca pentru a inlatura consecințele ploilor.

- Strazile din capitala ramin fara marcaj cel putin pentru urmatoarele citeva saptamini. Autoritatile inca nu au cumparat vopsea, deoarece rezultatele licitatiei au fost contestate de doua ori, de catre unii din participanti. Agentia Nationala pentru Solutionarea Contestatiilor urmeaza sa se expuna la…