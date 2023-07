Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru-Daniel Botanoiu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului. Decizia premierului Marcel Ciolacu privind numirea lui Daniel Botanoiu a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. Botanoiu a mai fost secretar de stat in Ministerul Agriculturii. In prezent,…

- Mircea Abrudean a fost numit oficial secretar general al guvernului, potrivit unei decizii semnate de Marcel Ciolacu și publicate in Monitorul Oficial. Premierul Marcel Ciolacu a fost de acord luni, in urma unei ședințe de coaliție, sa il numeasca pe liberalul Mircea Abrudean ca secretar general al…

- Mircea Abrudean a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu publicata, luni, in Monitorul Oficial. Tot luni, Alexandru-Mihai Ghigiu a fost numit in functia de sef al Cancelariei prim-ministrului.

- Premierul Ciolacu a fost de acord luni, in urma unei ședințe de coaliție, sa accepte numirea lui Mircea Abrudean ca secretar general al guvernului, dupa ce liberalii au prezentat date suplimentare despre avizele de securitate ale acestuia, motivul pentru care inițial s-a blocat procedura.Potrivit surselor…

- Lucian Heiuș revine rapid la Ministerul Finanțelor dupa ce și-a dat demisia la finele lui mai din fruntea ANAF. Liberalul Lucian Heiuș va fi numit secretar general la Ministerul Finanțelor, instituție preluata la rotativa de catre Marcel Boloș. Heiuș a demisionat la sfarșitul lunii mai de la conducerea…

- Petre Daea a fost zburat de la conducerea Ministerului Agriculturii de catre Marcel Ciolacu, dar l-a rugat pe noul premier sa ii faca o favoare. Petre Daea a fost demis de la conducerea Ministerului Agriculturii și in locul sau a fost impus Florin-Ionuț Barbu, nepotul baronului PSD de Olt, Paul Stanescu.…

- Lucian Romașcanu a ramas fara Ministerul Culturii, insa soția sa a fost numita de Marcel Ciolacu la propriul cabinet, in funcția de director cu rang de secretar de stat. In urma cu cateva momente a fost publicat in Monitorul Oficial decizia de numire a doamnei Gabriela-Otilia Romașcanu in funcția de…

- Andrei Rudolf Corlan, fost secretar de stat in Ministerul Mediului, a fost numit in functia de comisar general al Garzii Nationale de Mediu, potrivit news.ro.”Incepand cu intrarea in vigoare a prezentei decizii, domnul Andrei Rudolf Corlan se numeste in functia de comisar general, cu rang de secretar…