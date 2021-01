Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al Palatului Buckingham a fost condamnat la opt luni de inchisoare pentru furtul a zeci de medalii, fotografii semnate si alte articole din palat, informeaza Agerpres.Barbatul de 37 de ani a pledat vinovat la trei capete de acuzare pentru furt, a informat agentia de presa PA luni seara.Politia…

- Delia și soțul ei se afla zilele acestea intr-o vacanța exotica, in Zanzibar, acolo unde cel mai probabil vor petrece noaptea dintre ani. Artista a avut parte insa de cateva intamplari neplacuta, despre care a vorbit pe contul de socializare. „Imi e frica de insecte, imi e frica de pești, imi e frica…

- Sfantul Apostol Andrei este zi de sarbatoare in Calendarul Creștin Ortodox și zi libera de stat. In aceasta zi este bine sa respectam o sumedenie de tradiții și obiceiuri. Sfantul Apostol Andrei este Ocrotitorul Romaniei și marcheaza, pe 30 noiembrie, inceputul sarbatorilor de iarna. In aceasta zi cu…

- Mario Fresh a hotarat sa faca o schimbare, iar noua achiziție de zeci de mii de euro este dovada ca artistul o duce din ce in ce mai bine. Cantarețul le-a prezentat fanilor bolidul de lux pe care și l-a cumparat, dar care urmeaza sa fie modificat dupa bunul lui plac.

- Universitatea Cambridge a lansat marti un apel pentru gasirea a doua caiete care i-au apartinut lui Charles Darwin despre care se crede ca au fost furate din biblioteca acestuia, unul dintre ele continand schita "Copacul vietii", care a devenit simbolul teoriei sale a evolutiei, informeaza AFP. "In…

- A trecut un an de la moartea lui Mihai Constantinescu. Primul an de la moartea vedetei a trecut greu pentru ultima soție, Simona Constantinescu. La un an de la eveniment, soția acestuia a decis sa ii faca parastas, chiar daca ne aflam in pandemie. Un an de la moartea lui Mihai Constantinescu La 29…

- Mii de postere ale artistului stradal STIK, realizate pentru a fi distribuite in regim de gratuitate locuitorilor din cartierul sau londonez cu scopul de a le ridica moralul pe durata pandemiei de COVID-19, au fost furate si vandute apoi pe internet, a anuntat marti Politia din Londra, citata de AFP.…