Deputatul Mihai Politeanu, membru al Platformei Impreuna USR PLUS, sustine ca partidul a dat dovada de "lipsa de fermitate" in cadrul coalitiei guvernamentale si ar trebui sa fie "mai asertiv" si "mai curajos" in relatia cu PNL si UDMR. "Anul acesta este primul an de guvernare si in anul acesta ar fi trebuit sa luam cele mai importante, cele mai radicale reforme, mai ales dupa guvernarea mafiota a PSD. Or, asta nu s-a intamplat. In schimb, am dat dovada de lipsa de fermitate, ba uneori chiar de o relatie de servitute in raport cu PNL si UDMR. Suntem parte a unei aliante de guvernare in care partenerii…