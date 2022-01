Stiri pe aceeasi tema

- Politistii prahoveni au retinut trei barbati acuzati de proxenetism. Unul dintre suspecti este cercetat si pentru ca, in luna septembrie a anului trecut, l-a agresat pe clientul uneia dintre prostituate, punandu-i acestuia viata in pericol. Procurorul de caz urmeaza sa decida, joi, daca acestia vor…

- Paul Lambrino a fost dat in judecata de propria soție, prințesa Lia, pentru custodia fiului lor. Aceasta și-a chemat soțul urmarit de poliție in fața instanței, pentru a obține custodia copilului lor, Carol Ferdinand, nașit de fostul președinte Traian Basescu, potrivit spynews.ro. Motivul discordiei,…

- La 32 de ani de la Revoluția Romana, „este rușinos ca nimeni nu a platit pentru victimele acelui masacru cumplit”, iar „aflarea adevarului și pedepsirea tuturor celor responsabili de ororile din Decembrie 1989 constituie o restanța impardonabila a justiției romane”, care nu ar trebui sa aiba liniște…

- Liderii coaliției de guvernare au decis, la ședința de luni, cumiși vor imparți prefecturile din țara. Astfel, PSD va avea 20 de prefecți, PNL – 18, iar UDMR – 4, au declarat surse politice. Conform unor surse politice, pentru județele Timiș, Vrancea, Caraș, Giurgiu, Prahova, Ilfov și Satu Mare, PSD…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, inaintea ședinței social-democraților, ca le va propune colegilor ambele variante privind partidul care va avea primul premier și a anunțat ca este posibil ca maine sa fie votați noii președinți de la Senat și Camera Deputaților. „O sa propun ambele…

- UPDATE 12 copii, cu varste cuprinse intre 13 și 14 ani, au suferit leziuni minore și au fost transportați la UPU Ploiești, in urma accidentului de la Draganești. La spital a fost dus și șoferul microbuzului, pentru investigații medicale. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Știrea Inițiala…

- UPDATE Zece copii, cu varste cuprinse intre 13 și 14 ani, au suferit leziuni minore și au fost transportați la spital, in urma accidentului de la Draganești. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Știrea Inițiala Un accident rutier in care a fost implicat un microbuz școlar și un autoturism s-a…

- Procurorii prahoveni fac, joi, descinderi in mai multe localitați din județ, in special in zona rurala, intr-un dosar privind vaccinari fictive. Sunt vizate mai multe centre de vaccinare, iar peste 40 de persoane vor fi duse la audieri, inclusiv asistenți medicali. Ancheta in acest caz a inceput in…