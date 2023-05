Mihai Pintilii a vorbit despre situatia lui Malcom Edjouma. Mijlocasul celor de la FCSB este accidentat si nu va mai juca in acest sezon. Desi a avut un start de an fantastic in care a marcat goluri decisive, Edjouma a intrat intr-un con de umba. Mihai Pintilii a vorbit despre momentul in care Malcom Edjouma […] The post Mihai Pintilii a vorbit despre situatia lui Malcom Edjouma: „L-a tras putin in jos si asta! N-a mai fost el in ultima perioada” appeared first on Antena Sport .