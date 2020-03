Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii unui magazin de haine situat in Belgia si Olanda in acelasi timp s-au vazut nevoiti sa adopte o abordare unica in combaterea a coronavirusului, inchizandu-si o jumatate din unitatea lor comerciala si recomandand respectarea distantei sociale in cealalta jumatate.

- Federatia Romana de Handbal a anuntat, vineri, ca toate competitiile pe plan intern au fost suspendate, iar "dubla" cu Polonia contand pentru calificarea lotului national de senioare la Euro 2020 a fost amanata.

- Unul dintre cele mai vechi hoteluri din Hanoi si-a inchis temporar portile dupa ce doi turisti britanici cazati aici au fost testati pozitiv pentru coronavirus, au anuntat luni dimineata autoritatile vietnameze, potrivit DPA. Nguyen Tri Luc, un responsabil pentru districtul Hoan Kiem, a confirmat ca…

- Lansarea noului film din serial James Bond a fost amanata cu șapte luni, din cauza epidemiei de coronavirus. Producatorii au spus ca au mutat lansarea No Time To Die din aprilie in luna noiembrie, dupa „analizarea atenta și evaluarea minuțioasa a pieței teatrale globale”. Anunțul vine la cateva zile…

- Muzeul Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, este inchis duminica, angajații invocand dreptul lor de a opri munca din cauza epidemiei cu noul coronavirus, a anunțat conducerea instituției, informeaza Hotnews, citand AFP. ”Muzeu Luvru nu poate fi deschis duminica, 1 martie”, a aspus conducerea intr-un…

- Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgența ,,Pius Brinzeu” Timișoara a luat decizia de a interzice vizitele pe toate secțiile unitații sanitare incepand de astazi, 26 februarie 2020, ora 12:00, in contextul crizei provocate de coronavirus. De menționat este faptul ca spitalizarile de zi și consultațiile…

- O combinatie de factori a speriat investitorii si a provocat trecerea pe scadere a indicelui Dow Jones, dupa ce incepuse sedinta in crestere, intre acestia numarandu-se un declin al randamentului titlurilor de Trezorerie cu scandeta de 10 ani si comentariile oficialilor din domeniul sanatatii legate…

- Un centru medical din Brighton, Marea Britanie, a fost inchis dupa ce un angajat a fost testat pozitiv pentru coronavirus, transmite BBC, potrivit MEDIAFAX.Pacienții care au apelat la serviciile centrului medical County Oak au fost sfatuiți sa apeleze la Serviciul Național de Sanatate daca…