- Sezonul al 19-lea al emisiunii Te Cunosc de Undeva aduce o surpriza inedita pentru fanii celui mai spectaculos transforming show de la Antena 1. Mihai Petre se alatura Ozanei Barabandea, Andreei Balan, lui Cristi Iacob și Aurelian Temișan la masa juriului. Ce va puncta celebrul coregraf. Ce va juriza…

- „Sunt genul de emotii pe care le-am resimtit doar la primul meu concert!”. Damian Draghici si Vocea care iti canta dorul si Wrs si Emilian, castigatorii ultimului sezon al transforming show-ului de la Antena 1, sunt echipele care completeaza cast-ul sezonului 19 „Te cunosc de undeva!”.

- Adda si Stand up artistul si Codruta Filip si Inima petrecerii vor concura alaturi de Nicole Cherry si Poetul rapp si Amna si Milionara din Tenerife, dar si de CRBL si Vocea din online si Anca Turcasiu si Rebelul cu inima rock in cel de-al 19-lea sezon Te cunosc de undeva!, ce va avea premiera sambata,…

- Andrei Aradits și Andreea Balan au lucrat impreuna in emisiunea „Te cunosc de undeva!”, la Antena 1, unde au fost jurați. Invitat recent in podcastul lui Jorge, actorul a recunoscut ca nu a placut-o pe cantareața la inceput, insa apoi a admirat-o pentru forța ei de munca. In urma cu ani de zile, juriul…

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au acceptat provocarea de a participa la America Express, reality show care va avea premiera duminica, 15 ianuarie, la Antena 1. Pentru ca filmarile s-au terminat de cateva luni, jurata de la Te Cunosc de Undeva s-a intors degraba acasa, pentru a fi alaturi de cele…

- Dupa un sezon de senzație, incheiat saptamana trecuta cu desemnarea marilor castigatori, transforming show-ul de la Antena 1 revine in Ajun de Craciun, cu o editie speciala – un regal al transformarilor spectaculoase, dedicat sarbatorilor de iarna.