Scindarea PNL e aproape sigură. Orban zice că e gata să formeze un nou partid liberal!

Fostul premier și lider PNL Ludovic Orban a declarat, duminică seară, la Realitatea PLUS, că liberalii au ajuns într-o situația dramatică sub cota de încredere a fostei guvernări Dăncilă. „PNL nu are nicio perspectivă, mai… [citeste mai departe]