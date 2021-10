Concurenții din Asia Express sunt puși in fața a fel și fel de situații neplacute in competiție, iar odata ajunși in Georgia, aventura de pe Drumul Imparaților devine din ce in ce mai grea. Mihai Petre a fost pus intr-o situație neplacuta in momentul in care el, alaturi de soția lui, Elwira, se aflau la autostop, incercand sa opreasca o mașina ce i-ar fi putut duce la destinație. Insa, cei doi coechipieri au avut parte de un șoc in momentul in care au dat nas in nas cu un șofer extrem de violent, Mihai Petre fiind la un pas de bataie.