Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Dinu este noua vedeta de la masa juriului Romanii au talent, in noul sezon. Actrița i-a luat locul lui Mihai Petre, alaturi de Andra, Florin Calinescu și Andi Moisescu. Filmarile au inceput deja, așa ca a fost publicata și prima imagine cu ea in platoul show-ului. Primele filmari au avut loc…

- Mihai Petre se ocupa acum de copii și de școala sa de dans, dar recunoaste ca a fost luat prin surprindere de decizia Pro TV de al inlocui cu Alexandra Dinu, fosta sotie a lui Adrian Mutu. "Am discutat despre asta, am fost anunțat oficial de luni, iar vineri, 9 octombrie, s-a comunicat. O…

- Cunoscuta vedeta tv a aflat in urma cu mai bine de o saptamana ca nu mai face parte din juriul celui mai nou sezon al emisiunii Romanii au talent. Mihai Petre a povestit pentru Click și care au fost motivele ce i-au fost transmise pentru aceasta decizie.“Am discutat despre asta, am fost anunțat oficial…

- O știre-bomba a venit vineri, 9 octombrie, din zona divertismentului de televiziune. Mihai Petre nu mai face parte din proiectul „Romanii au talent” (PRO TV), fiind inlocuit, din sezonul 11, cu Alexandra Dinu. Click! iți prezinta informații de culise despre aceasta plecare grabita și neașteptata. De…

- Dupa ce Mihai Petre a anuntat ca nu va mai face parte din juriul sezonului 11 “Romanii au talent”, iata ca oficialii Pro TV au facut public numele noului jurat. Adi Mutu o sa ramana masca. Surpriza colosala. Ce vedeta vine la “Romanii au talent” In urma cu doar cateva ore, Mihai Petre a postat […] The…

- Coregraful si dansatorul Mihai Petre nu va mai face parte din juriul „Romanii au talent", fiind inlocuit cu actrita Alexandra Dinu. „Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar cand am descoperit filmul, am stiut ca locul meu era acolo. In ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar…

- Alexandra Dinu, fosta soție a lui Adrian Mutu, va face parte din juriul show-ului de divertisment „Romanii au Talent”, in sezonul 11. Actrița, cu o experiența notabila in arta spectacolului, il va inlocui, potrivit TVMania, pe coregraful Mihai Petre, care și-a anunțat desparțirea de proiect. FOTO Alexandra…

- Lorelai Moșneguțu, caștigatoarea Romanii au talent, a implinit pe 29 septembrie, 18 ani. Din cauza pandemiei, aceasta nu a putut organiza o petrecere, așa cum facea in fiecare an, insa a avut parte de multe surprize.„Daca in alți ani faceam party cu prietenii și colegii de la școala, acum nu s-a mai…