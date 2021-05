Secretarul de stat Mihai Pasca a efectuat astazi o vizita de lucru la Tribunalul din Arad. Institutia de justitie aradeana este un exemplu de bune practici la nivel național, atat in ce privește digitalizarea instanțelor cat și administrarea infrastructurii. „Inca de la momentul in care am ajuns sa sa preiau poziția de secretar de stat […] The post Mihai Pasca: Ne propunem sa preluam modelul Tribunalului Arad și sa-l implementam in toata țara appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .